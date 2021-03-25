banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!

Bilecik Erzurumlular Derneği’nden hemşerileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Dinç’e ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

BİLECİK 25.03.2021, 13:45
3
Bilecik Erzurumlular Derneği’nden hemşerileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Dinç’e ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik’in en aktif dernekleri biri olan Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve beraberindekiler, hemşerileri olan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası misafirperverliklerinin dolayı Eskişehir İl Emniyet Müdür’ü Dinç’e teşekkür eden Dursun, "Biz STK’lar olarak her zaman devletimizin emrinde olduğumuzu bildirdik müdürümüze. Müdürümüz Bilecik valimize, Bilecik İl Emniyet Müdürümüze ve tüm Bilecik halkına selamlarını iletti. En kısa zamanda pandemi şartları uyarsa Bilecik’e ziyaret edeceğini söyledi. Bizlerde Bilecik Erzurumlular Derneği olarak kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu