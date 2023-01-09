Bilecik Erzurumlular Derneğinden çocuklar için anlamlı cağ kebabı etkinliği

Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öksüz ve yetimler ile diğer çocuklar için cağ kebabı etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Ebutalip Dursun önlüğünden dernek üyeleri tarafından öksüz ve yetimler ile diğer çocuklar için cağ kebabı etkinliği düzenledi. Dernek binasında ilki düzenlenen etkinlikte çocuklar abilerin yaptığı cağ kebabı doyasıya yediler. Dernek Başkanı Ebutalip Dursun, geleceklerinin teminatı çocuklar için böylesine bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Kent genelinde eşimizin dostumuz belirlediği öksüz, yetimler ve diğer çocuklarımıza dernek binamızda cağ kebap etkinliği düzenledik. İlkini yaptığımız etkinlikte dernek binamız çocuklarla dolarken, onlara güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Hep birlikte cağ kebap yaparak yedik. Umarım güzel bir gün geçirmişlerdir. Bu etkinliğimiz devam edecek" dedi.