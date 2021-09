Bilecik Erzurumlular Derneği’nden bin kişiye çağ kebap

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen hıdrellez etkinliğinde bir araya gelen Erzurumlular gönüllerince eğlendiler. Etkinlikte bin kişiye çağ kebap ikram edildi.

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen etkinliğe, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı

"Biz Türk, Kürt, manav muhacir, dadaş, Yörük bir ağacın dallarıyız, hep beraber Türkiye’yiz"

Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, hıdrellez programını Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluş gününde yapmak istediklerini anlatarak, "Biz Büyük Selçuklu Devleti toprakları Erzurum’dan Nine Hatun diyarından 400 çadırdan bir beylik, bir beylikten büyük cihan imparatorluğu çıkarmış Bilecik ve Söğütte Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali diyarında yaşamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Biz Türkiye’nin her yerinde Bilecik’te ekonomisinden, ticaretine, siyasetinden her alanda var olduk. Devletimiz ne zaman zor duruma düştüyse her zaman yanında olduk. 15 Temmuzda tankların altına yatarak ülkemizi işgal ettirmedik. Biz Türk, Kürt, manav muhacir, dadaş, Yörük bir ağacın dallarıyız, hep beraber Türkiye’yiz. Bu vesileyle şenliğimize katılan tüm hemşerilerimiz e teşekkür ediyorum, Bilecik’imizin kurtuluşu hayırlı olsun kutlu olsun" dedi.