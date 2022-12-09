Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu.

Müdür Damkacı, Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastane genel işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası Müdür Damkacı, revize edilen fizik tedavisi ünitesi ile açılması planlanan yanık ünitesinde incelemelerde bulunarak Başhekim Arıkan’dan bilgi aldı.