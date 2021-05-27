Bilecik eğitim alanında sevindirici haber

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, eğitim alanında sevindirici bir haber vererek, TUBİTAK 4007 Bilim Şenliklerine katılmayı hak kazandıklarını söyledi.

İl Müdürü Akyol, konu hakkında yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında tarafımızca hazırlanan ’Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına Bilecik Bilim Şenliği’ projesi desteklenmeye uygun görülmüştür. İl merkezinde gerçekleştirilecek olan bilim, sanat ve teknoloji temalarında toplamda 78 atölye, etkinlik, seminer ve yarışmadan oluşan şenliğimiz okul öncesi ile ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ve genel katılımcı kitlesi olmak üzere 4 gruba hitap edecektir. Şenlik sonunda 5 binden daha fazla katılımcıya ulaşılması öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmalarla bilimin yaparak, yaşayarak öğrenilebileceği; sanata ve teknolojiye dair eğlenceli deneyimlerin kazanılabileceği ve bu deneyimlerin günlük yaşantılara aktarılabileceği bir şenlik ortamı planlamaktadır" ifadelerine yer verdi.