Bilecik Edebali Stadyumu yapım sözleşmesi imzalandı

Bilecik Edebali Stadyumu yapım sözleşmesi, yüklenici firma ile Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında Bilecik Valiliği himayesinde imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve yüklenici firma yetkilileri inşaatın yapılacağı alanda inceleme yaparak değerlendirmede bulundu.

173 milyon 323 bin 323 lira bedelle ihale edilen stadyum yapımının Bilecik için oldukça önemli bir proje olduğunu belirten Vali Kızılkaya, “Proje süresinin 480 gün olarak belirlenmesine rağmen yüklenici firmadan daha erken bitirme sözü aldık. Nasipse seneye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını Bilecik Edebali Stadyumunda kutlayacağız. Proje tamamlandığında örnek bir spor tesisi olarak içerisinde; doğal çim saha, toplamda 5 bin kişilik tribün, açık ve kapalı iki tenis kortu, 8 antrenman salonu, 6 kulvar tartan atletizm pisti, sırıkla atlama, disk, çekiç, gülle atma alanlarıyla modern ve donanımlı bir spor kompleksiyle hemşerilerimize hizmet edecek. Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.