Bilecik Devlet Hastanesinin ilk bebeği dünyaya geldi

Bilecik’te 2017 Nisan ayında temelli atılan Bilecik Devlet Hastanesi bugün hizmete başlarken, hastanenin ilk bebeği dünyaya geldi.

Dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken tarafından Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi yanındaki alana temeli atılan Bilecik Devlet Hastanesinin inşaatı sona ererken, hastane bugün itibarıyla hizmete girdi. 69 bin 822 metrekare alana yapılan hastane 57 bin 501 metrelik kapalı alana sahip. 250 yatak kapasitesi olan yeni hastane içinde son sistem 87 poliklinik, 39 yoğun bakımı, 6 röntgen, 9 ultrason cihazı, 9 ameliyat odası, 21 diyaliz cihazı ve en önemlisi bir helikopter pisti olacak. 250 yatak kapasiteli hastanede 10 suit, 90’ı çift, 60’i ise tek yataklı oda bulunuyor.

İlk bebek dünyaya geldi

Hastanede ilk doğum Kadın Doğum Uzmanı Talha Ayvaz tarafından gerçekleştirilirken, dünyaya gelen kız çocuğuna Asya adı konuldu. Emine ve Umut Kesgin çiftinin ilk çocuğu Asya bebek, yeni Bilecik Devlet Hastanesinde doğan ilk bebek oldu.