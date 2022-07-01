Bilecik-Bozüyük karayolunda arızalanan tır trafiği kilitledi

Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halinde arızalanan tır trafiğe uzun süre kilitlenmesine neden olurken, bu esnada oluşan araç konvoyu Bilecik kent girişine kadar geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 karayolunda seyir halindeki 37 ABT 124 plakalı tır, Şelale rampalarına geldiğinde aracı arızalandı. Arıza nedeniyle duran tır trafiği kilitlerken, uzun araç konvoyu oluştu. Bölge trafik ekipleri tarafından yol emniyeti alırken, tırın yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten verildi. Bu esnada araç konvoyu kent girişine kadar gelirken, sürücüler uzun süre yollarda bekledi. Arıza aracın çekici yardımıyla çekilmesinden sonra trafik normale döndü.