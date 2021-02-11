Bilecik Belediyesi’nin ikinci kreşi çocuklarla buluşuyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından çocuklara yarınlara en güzel şekilde hazırlanmaları amacıyla ikinci Çocuk Sosyal Tesisi kurulması çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "İlki, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi olarak Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren tesisin ikincisi, Hürriyet Mahallesi Kadın Spor Yaşam Merkezinde yapılacak düzenleme ve çalışma ile çocukların hizmetine sunulacak. Yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda devam eden çalışmalar kapsamında şu an kullanılmayan Kadın Spor Yaşam Merkezi, kapsamlı düzenlemeler sonrasında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarımıza hizmet verecek. Bünyesinde yaklaşık 50 öğrencinin yer alabileceği Çocuk Sosyal Tesisi’nin Eylül ayında hizmete girmesi planlanırken, tesise kayıtlar Ağustos ayında yapılacak" dedi.