Bilecik Belediyesi’nin çayır tırtılı ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından il ve ilçelerdeki köylerde görülen ve ayçiçeği bitkisine büyük zararı olan çayır tırtılı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın geçen hafta Beyce Köy’ünde başlatmış olduğu ilaçlama çalışmaları Pelitözü, Gülümbe ve çevre köylerde sürdürülüyor. Binlerce dönüm alanı etkisi altına alan çayır tırtılı ile mücadelede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne destek olarak Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de yer alarak, çiftçilere destek sağlanıyor.

Çiftçilerden Başkan V. Subaşı’na teşekkür

Pelitözü’nde yüzlerce dönüm ayçiçeği ekimi yaptığını ifade eden çiftçi Niyazi İçen, yapılan ilaçlama çalışmaları ve etkileri hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi’nin destekleriyle tedbir amaçlı binlerce dönüm alanda ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirten çiftçi İçen, ‘’Bu görmüş olduğunuz arazileri bizler yirmi yıla yakındır ekip biçiyoruz. Şu anda önlem olarak ilaçlama yapıyoruz. Ancak ilaçlama yaptığımız bazı tarlalarda kelebekler, kurtlar oluşmuştu. Çayır kurdu dedikleri böcek istilası. Tarlalara büyük zararlar veriyor. Yaklaşık olarak yüzde 10’a yakın bir zarar veriyor. Onun için belediyeden yardım istedik. Sağ olsunlar onlar da hemen geliyorlar. Arılara da zarar vermemek adına akşamları ilaçlama yapılıyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve çalışanlara teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.