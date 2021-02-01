Bilecik Belediyesinden yakacak yardımı

Bilecik Belediyesi tarafından kent genelinde yardıma muhtaç ailelere ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yakacak yardımı yapıldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından kent genelinde artan soğuk havaların ardından yardıma muhtaç ailelere ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yakacak yardımı yapıldı. Ekipler belediye ait araçlarla belirledikleri veya talep eden ailelere odunlarını kapıların önüne kadar indirirken, aileler belediyeye teşekkür etti.