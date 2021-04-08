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Bilecik Belediyesi’nden hummalı temizlik çalışması

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.

BİLECİK 08.04.2021, 14:29
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Bilecik Belediyesi’nden hummalı temizlik çalışması

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler tarafından kenttin birçok noktasında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Temizlik ekipleri yol kenarı, orman kıyısı, boş arazi demeden her yerde bölge temizliği yaptı. Bilecik’te temizlik işleri ekiplerinin elinin değmediği yer kalmadı.
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