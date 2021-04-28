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Bilecik Belediyesi’nden hummalı temizlik çalışması

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.

BİLECİK 28.04.2021, 11:35
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Bilecik Belediyesi’nden hummalı temizlik çalışması

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler başta orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belirli dönemlerde birçok noktada alan temizliği yapıyor. İlkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız veren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor. Sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor.
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