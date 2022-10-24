Bilecik Belediyesi’nden geri dönüşüme büyük destek

Bilecik Belediyesi “Sıfır Atık” kampanyası çerçevesinde yürüttüğü uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Bilecik Belediyesi evsel atık yağların toplanıp geri dönüştürülmesiyle doğayı koruyacak ve ülke ekonomisine katkı yapacak projenin ilk etabı bu hafta itibariyle başladı. Proje hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Evsel atık yağların çöp olmadığının altını çizeriz. Hürriyet, Bahçelievler, Beşiktaş, Ertuğrulgazi ve Osman Gazi mahallerinin belirlenen bölgelerine yerleştirilen 9 adet atık yağ kumbarası ile yağların periyodik olarak toplanacak. Okullarda yapılacak kampanyaların yanında vatandaşa yönelik yürütülecek bilinçlendirme çalışmaları ile toplanan yağ miktarının artması hedeflenirken, şehrin farklı bölgelerine atık yağ kumbaralarının konumlandırılmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan geri dönüşüm ve çevre konusunda hassasiyetlerini dile getiren Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, tüm vatandaşlarımızı kullandıkları yağları biriktirerek kendilerine en yakın atık yağ kumbarasına getirmeye davet etti.