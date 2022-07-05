Bilecik Belediyesi’nde çıkarılan işçiler sonrası açıklama

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, iştirakleri olan Kayı A.Ş. bünyesinde çalışan 5 işçinin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Uyarılarımıza rağmen görevini kötüye kullanan, resmi evrakları iznimiz dışında kullanan, kamu malına doğru yaklaşmayan kişilerle aynı yolda yürüyemeyeceğimizi daha önce belirtmiştim" dedi.

İşçilerin tazminatları ödenek işlerine son verilmesinin ardından Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Temmuz ayı Belediye Meclisi ilk birleşimi sonrası bir açıklama yaptı. Subaşı, "Etik davranmayan ve kuruma hizmeti dolayısıyla Bilecik halkına hizmet etmek yerine gönül bağı kurdukları kişilere hizmet etmeyi tercih edenlere, uyarılarımıza rağmen görevini kötüye kullanan, resmi evrakları iznimiz dışında kullanan, kamu malına doğru yaklaşmayan kişilerle aynı yolda yürüyemeyeceğimizi daha önceki basın toplantısında da belirtmiştim. Bugün belediyemizin yaşadığı sorunlara sebep olan iş ve işlevlerin çalışma tarzına devam etmesini bekleyenler kusurumuza bakmasınlar. Benim Bilecik halkına karşı büyük sorumluluklarım var. Bununla birlikte işine sahip çıkan herkesi de kucaklamaya hazırım" dedi.

Bilecik Belediyesinde köklü değişikler oldu

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı görevini yürüten İsmail Hakkı Elmas, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan ise Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesine atanırken, Özel Kalem Müdürlüğü vekâleten yürüten Özkan Sözkesen ise evlendirme memurluğunda görevlendirildi.