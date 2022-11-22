Bilecik Belediyesi Vadipark Kadın Erkek Spor Yaşam Merkezine kayıtlar başladı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen düzenleme ve yenileme çalışması sonrasında hazırlanan Vadipark Kadın ve Erkek Spor Yaşam Merkezi için kayıt başvuruları başladığı söyledi.

Subaşı yaptığı açıklamada, "İstasyon Mahallesi Karasu bölgesinde bulunan ve çoğu bölümleri yapılan düzenleme çalışması sonrasında hizmete giren alanlardan birisi daha vatandaşların hizmetine sunuluyor. Vadipark Kadın ve Erkek Spor Yaşam Alanı için kayıt başvuruları, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi’ndeki spor biriminde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.