Bilecik Belediyesi Tiyatro Kulübü ‘Ocak’ ile gala yaptı

Bilecik Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ve ilk kez sahnelenen ’Ocak’ adlı tiytro oyun gala gösterimini yaptı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Yönetmenliğini Onur Algın’ın yaptığı oyun seyircilerden tam not aldı. Oyuna ilginin yoğun olduğu gözlenirken, izleyenler arasında Bilecik Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu geceye eşi Güler Tüfekçioğlu, başkan yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Dumansızoğlu, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi İsmail Kumru da yer aldı.

Tüfekçioğlu, oyunu büyük bir beğeniyle izlediğini vurgulayarak; “Bu akşam karşımda muhteşem oyuncular gördüm. Bu oyun benim yıllar önce, 1998-2003 yılları içerisinde üniversite gençliği ile amatör olarak yaptığımız bir çalışmayı hatırlattı. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Sizleri böyle sahnelerde ve nice oyunlarda görmeyi diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak içinde sanat aşkı olan tüm gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar izledikleri oyundan duydukları memnuniyeti belirtirken, böyle bir oyuna ev sahipliği yaptığı ve desteklediği için Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti.