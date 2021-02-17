Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzlerce noktaya bırakılan mamalar ile sokak hayvanları aç kalmıyor.

Belediye Başkanı Semih Şahin’in yakın takibi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hafta içi ve hafta sonları belirli bir program dahilinde mama dağıtım çalışması yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Acı, özellikle içinde bulunulan kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarının daha çok bakım ve korunmaya ihtiyaçları olduğu belirtilerek, şunlar söyledi;

"Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bir yandan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde can dostlarımıza hizmet verirken diğer yandan şehrimizin yüzlerce noktasındaki can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında şehrimizin birçok noktasına bırakılan mamalar ile sokak hayvanları ve kuşlar kış mevsiminin zor şartlarına karşı korunmuş oluyor. Vatandaşlarımız da sokak hayvanları ve kuşların hayata tutunmaları için evlerinin veya sokaklarının uygun alanlarına su ve mama kapları bırakmaları son derece önemlidir."