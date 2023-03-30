Bilecik Belediyesi Ramazanda evlere sıcak yemek dağıtıyor

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler ile depremzede ailelere sıcak yemek hizmeti sağlandı.

Sosyal belediyecilik anlamında şu ana kadar birçok alanda güzel uygulamaları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, bu ramazanda da ihtiyaç sahibi aileleri, yaşlıları ve depremzedeleri unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri koordinasyonunda belirlenen aileleri her gün evlerinde ziyaret ederek, titizlikle hazırlanan yemekleri teslim etti. Başta gıda ve kömür yardımları, temizlik malzemesi, bebek bezi, yaşlı bakım bezi ve medikal ürün yardımları ile vatandaşların yanında yer alan Bilecik Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sıcak yemek uygulaması, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.