Bilecik Belediyesi müze akademi kayıtları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Müze Akademi etkinlikleri için kayıt başvuruları başladı.

Çocukların verimli zaman geçirmeleri, sosyal hayata daha çok katılmaları amacıyla hazırlanan program kapsamında 10’a yakın alanda çocuklara ücretsiz aktivite imkanı sunulacak. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Teorik bilginin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarının da olacağı Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar; tişört boyama, çömlekçilik, müzede dans, hat sanatı, ebru sanatı, çocuk zumbası, çim adam yapımı ve müzede müzik isimli aktivitelerle buluşacak. Belediye Başkanı Semih Şahin’in yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda düzenlenen eğitimler, salgınla mücadelede uyulması gereken kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. 5 ile 10 yaş arası çocukların katılabileceği Müze Akademi etkinlikleri için başvurular, 3 Eylül’de sona erecek olup, randevu ve detaylı bilgi için 0228-2149117 numaralı telefonlar aranabilecektir" dedi.