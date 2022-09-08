Bilecik Belediyesi meclisten 60 milyonluk ek bütçe talep etti

Bilecik Belediyesi eylül ayı belediye meclis toplantısı birinci oturumu Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapılırken, 2022 mali yılı bütçesine ek olarak 60 milyonluk ek bütçe talep edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan ve 16 gündem maddesinin görüşülerek, karara bağlandığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bilecik Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile "Halkın Esnafı" projesinin hayata geçirilmesi kararı alındı.

Buna göre her iki kurum arasında imzalanacak protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaş, kendisine sunulan kart ile anlaşması bulunan marketlerde alışveriş yapma imkanı bulacak.

‘’Halkın esnafı projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız’’

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca "Halkın Esnafı" projesi çerçevesinde Belediye Başkan Vekiline İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2 yıl süreli protokol yapma yetkisi verilmesi konusunun görüşüldü. Buna göre her iki kurum arasında imzalanacak protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak yardım miktarı nakit para olarak kartlara aktarılacak. İhtiyaç sahibi vatandaş, "Halkın Esnafı" projesi ile anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabilecek.

60 milyon TL ek bütçe talep edildi

Genel İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki bazı boş memur kadrolarının iptal edilerek yeni kadro ihdası yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca 2022 mali yılı bütçesine ek olarak 60 milyon TL’lik ek bütçe yapılması konusunu görüşülerek karara bağlandı. İmar konularının görüşüldüğü toplantıda, belediyeden ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan 2 adet dernek ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere belediye başkan vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.