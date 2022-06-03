Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nden 3 bin 5 kişi eğitim aldı

‘Matematik’e Dokunmayan Kalmasın’ sloganı ile şu ana kadar 3 bin 5 öğrenci ziyaret ederek eğitimler aldığı Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nde matematik dersleri yanı sıra robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları kursları ve atölye faaliyetleri çocukların hizmetine sunuldu.

Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde 135 ilkokul öğrencisine 8 hafta boyunca robotik kodlama eğitimleri verilirken, yine 250 ilkokul öğrencisine 9 ay süren matematik eğitimleri verildi. 100’ü aşkın öğrencinin akıl ve zeka oyunları kurslarına kayıt yaptırdığı eğitimler 5 hafta sürdü ve çocuklar internet ve televizyondan uzak daha verimli ve keyifli zaman geçirme imkanı buldu. Çocukların büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği Matematik Müzesi’nde ayrıca ‘İskeletim Nasıl Hareket Ediyor’ ve ‘Gökyüzünü Öğreniyorum’ konularında atölye çalışmaları yapıldı.

"Eğitim ve çocuklara yapılan yatırım en büyük yatırımdır"

Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nde çocuklar ve gençler için verilen eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Eğitim ve çocuklara yapılan yatırım en büyük yatırımdır’’ ifadelerini kullanarak, "Belediye Başkanlığımız, Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada matematiği görsel materyallerle anlayarak, öğrenme fırsatı buluyor. Matematik’e Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla gerçekleştirilen eğitimler ile yarınlarımızın mimarları çocukları en güzel şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan V. Subaşı, çocuklar için güzel ve anlamlı projeleri gerçekleştirmeye devam edecekleri bilgisini vererek, çocuklarla fedakarca vakit geçiren Eğitmenler Serpil Yılmaz ve Sevgi Akkoy’a da teşekkür ettiğini söyledi.