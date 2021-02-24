banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
Köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
banner448

Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

Ardahan’da düzenlenen "Şehir Ödülleri Türkiye 2020’’ ödül töreninde Bilecik Belediyesi, "Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü.

BİLECİK 24.02.2021, 16:59
2
Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

Ardahan’da düzenlenen "Şehir Ödülleri Türkiye 2020’’ ödül töreninde Bilecik Belediyesi, "Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Bilecik Belediyesini temsilen programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, ödülü Belediye Başkanı Semih Şahin adına teslim aldı. Ticari kaygı ve kâr amacı güdülmeden, şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkedeki başarılı, toplumsal fayda odaklı, projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada Bilecik Belediyesi önemli bir başarıya imza atmış oldu.

"Aldığımız bu ödül yeni çalışmalarımızda bizlere güç verecek"

Alınan ödül hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Gürses, "Bilecik Belediyesi olarak gerçekten de 13 Mart 2020 tarihinde başladığımız korona ile mücadele çalışmalarımızı bugüne kadar başarıyla sürdürüyoruz. Bu süre zarfında şehrimizdeki site, apartman, kurum, okul ve daireler başta olmak üzere bini aşkın noktada dezenfekte çalışmalarını yerine getirdik. Bu çalışmaları gerek genel merkezimiz gerek ilgili bakanlıkların da bilgisine sunduk. Aynı şekilde şehrimizdeki ticari taksi ve dolmuş servislerinde de gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yerine getirdik. Bunun dışında bu süre zarfında 600 bini aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak evlerini ziyaret ederek teslim ettik. Sokak ve online konserler ile vatandaşlarımıza moral verdik. Çocuklarımızın evlerinde sıkılmamaları amacıyla birçok etkinlik düzenledik. Bununla birlikte Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Bu süre zarfında 3 tonu aşkın mamayı sokak hayvanları ile buluşturduk. 120 adet kedi ve köpek kulübesini hayvanlarımızın kullanımına sunduk. Yaptığımız bu çalışmalar dikkate alındı ve bu ödülü kazandık. Aldığımız bu ödül, yeni ve güzel çalışmalarımızı sürdürmemizde bizlere enerji olacağını düşünüyorum. Pandemi ile mücadele kapsamında çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19