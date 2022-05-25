Bilecik Belediyesi iştiraki olan KAYI A.Ş.’ye yeni atamalar yapılırken, yeni yönetimin ‘Huzur Hakkı’ almayacağı öğrenildi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından KAYI A.Ş.’ye yeni atamalar yapıldı. Yapılan atamalarda KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Vedat Kazıcı getirilirken, yönetim kurulu üyeliğine Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve Teftiş Kurulu Müdürü Recep Gırca’nın atandı. Yönetim kurulu üyesi İsmail Hakkı Elmas’ın da kendi isteğiyle istifasını verdiği öğrenildi.

Huzur hakkı almayacaklar

Öte yandan belediye meclis üyelerinden hiçbir kişinin yer almadığı yeni yönetimde atanan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin hiçbir huzur hakkı almayacakları da öğrenildi.