Bilecik Belediyeler Birliğinden büyük destek

Bilecik Belediyeler Birliği tarafından ilçe belediyelerine 100 adet ambalaj konteyneri ve "Sıfır Atık" projesi kapsamında 500 adet iç mekan kutusu dağıtıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği Mustafa Yaman, 2021 yılının son günlerinde dünya ve Türkiye’de önem arz eden Covid-19 salgınının hayatı öncelikleri değiştirdiğini ve milleti için buruk bir yıl geçtiğine söyledi. 2021 yılında birlik olarak birçok çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkan Yaman, "Korona virüs salgını kapsamda öncelikli hedefin hemşerilerimiz adına Bilecik Belediyeler Birliği neler yapılabilir düşüncesiyle çıkmış olduğumuz yolda temizliğin kurumlarımız için öncelikli görev olması kendimize görev edindik. Bu sürecin ve salgın yayılımının azaltılması adına belediyelerimize destek olmak üzere tarafımızdan güncel maliyeti 250 bin TL olan 100 adet ambalaj konteyneri ve "Sıfır Atık" projesi kapsamında 500 adet iç mekan kutusu dağıttık. 2022 yılının ülkemiz ve milletiniz adına daha coşkulu ve sağlık sorunlarından uzak olarak geçmesi temennisinde bulundu" dedi.