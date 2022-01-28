Bilecik Belediyeler Birliği toplantısında sokak hayvanları gündeme alındı

Bilecik Belediyeler Birliği Ocak Ayı Olağan Toplantısında sokak hayvanları gündeme alındı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Bayırköy Belediye Başkanı da olan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve çalışanları katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, “Hassasiyetle önem verdiğimiz sokak hayvanlarımıza yönelik daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturabilmek adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve Milli Parklar Müdürü Nezir Ayhan sunum gerçekleştirdi. Bilecik Belediyeler Birliği bünyesinde birlikte belediyecilik ilkesiyle çıktığımız yolda tüm belediye başkanlarımıza ve kıymetli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.