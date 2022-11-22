Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 3: Tepebaşı Gençlik Spor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’de 5’inci hafta geride kalırken Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde 3-1 kazandı.

İstasyon Spor Salonu’nda oynana TVF Kadınlar 2. Lig 10. Grup 5’inci hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Tepebaşı Gençlik Spor’u 3-1 yendi. Maça iyi başlayan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-19 kazanırken, ikinci seti 14-285 kaybetti. Üçüncü sette 25-15’lık skorla kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son seti de 25-17 skorla bitirdi. Bu sonuçlar maçı 3-1 kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ligde 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 10 puanla 8 takımlı ligde 3 sırada yer aldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı haftaya Yalova deplasmanında Semt77 Yalova Spor ile karşı karşıya gelecek.