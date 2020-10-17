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Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi

BİLECİK BELEDİYE MESCİDİ HİZMETE GİRDİ

BİLECİK 17.10.2020, 10:33
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Bilecik Belediye Mescidi hizmete girdi

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan düzenleme sonrası belediye ek hizmet binasına yeni bir mescit kazandırıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Şahin, “Belediye çalışanlarının, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin ve vatandaşlarımızın daha temiz, ferah ve rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ek hizmet binamızda yeni bir mescit inşa ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mescidimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi

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