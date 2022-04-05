Bilecik Belediye Meclisinde komisyon üyeleri belirlendi

Bilecik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca, belediye kanununun 33’üncü maddesi gereği gizli oyla 3 belediye encümen üyesinin seçimi yapıldı. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kira Tespit Komisyonu, Çevre Komisyonu, Ücret ve Tarife Komisyonlarının kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi konusu görüşülerek, karara bağlandı. Buna göre her komisyon için 5 üye belirlenerek, bir yıllığına görev yapmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şubesi ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusu, detaylı olarak görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesi karara bağlandı.

Muhtar Sabri Coşgun’un adı yaşatılacak

Toplantıda ayrıca İyi Parti tarafından verilen önergeye göre ilimizdeki bir caddeye, Bilecik’te 27 yıl muhtarlık yapan Muhtar Sabri Coşgun isminin verilmesi konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.