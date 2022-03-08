Bilecik Belediye Meclis Toplantısı Başkan Vekili Tüfekçioğlu başkanlığında yapıldı

Bilecik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda, 6 ana gündem, 9 ek gündem maddesi olmak üzere 15 madde görüşülerek karara bağlandı. 3 Mart 2022 tarihinde Muharrem Tüfekçioğlu’nun Belediye Başkan Vekili seçilmiş olması dolayısıyla boşalan komisyonluklara yeni isimler seçildi.

Boşalan komisyonlara yeni üyeler seçildi

Daha önce Ücret ve Tarife Komisyonu Üyeliği bulunan Muharrem Tüfekçioğlu yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yerine Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Cabir Sağlam seçildi. Türk Dünyası Belediye Birliği’nde görev yapmak üzere yedek üye olan Muharrem Tüfekçioğlu yerine kalan süreyi tamamlamak üzere İYİ Parti grubundan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses seçildi.

Yeni encümen üyesi seçildi

Toplantıda ayrıca, daha önce encümen üyeliği bulunan Muharrem Tüfekçioğlu yerine kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oy ile yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Nurten Bilecikligil seçildi. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Meclisinde görev yapmak üzere yedek üye olan Muharrem Tüfekçioğlu yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Soner Olgun, İmar Komisyonu Üyeliği için Muharrem Tüfekçioğlu yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Ahmet Korkmaz seçildi.

İmar konularının görüşüldüğü Pazartesi oturumunda ayrıca inşaat atıkları döküm yeri konusu ele alınırken, Pelitözü Mahallesi 493. Sokak adı yerine Bilecik Belediye Tabibi Dr. Mehmed Ferid Bey olarak değiştirilmesi konusu İmar Komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda görüşülen bir diğer konu ise belediye mücavir alan içerisinde bulunan köylere, ilgili Köy Muhtarlıkları ile protokol yapılarak belediye hizmetlerinin götürülmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunda hukuk komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.