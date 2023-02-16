Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’ın acı günü

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ın babası Hasan Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir hastalığı nedeniyle Yalova’da bir hastanede tedavi altında bulunan 89 yaşındaki fırıncı Hasan Yıldız hayatını kaybetti. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ın babası Hasan Yıldız cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dedeoğlu Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.