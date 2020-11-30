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Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Bilecik Valiliği İdare ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas, Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
BİLECİK 30.11.2020, 16:46
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Bilecik Valiliği İdare ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas, Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan İsmail Hakkı Elmas, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, valilik bünyesinde müdürlük yapan Elmas’a yeni görevinde başarılar diledi.
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