Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, çalışanları ziyaret ederek görevine başladı

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Melek Mızrak Subaşı, görevine, belediye çalışanlarını ziyaret ederek başladı.

Belediye binası ve atölye birimindeki çalışanları ziyaret eden Başkan Vekili Subaşı, birim müdürleri ve çalışanlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi ailesi olarak güzel çalışma ve projeler için gayret göstermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Vekili Subaşı, ‘’Haftanın ilk gününde çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek, görevimize başladık. Tüm birimlerimizle şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmaları ortaya koymaya çalışacağız. Bu anlamda bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Elimizden geldiği kadar halkımıza ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Subaşı ayrıca Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi’ni de gezerek, öğrenci ve eğitmenlerle bir araya geldi.