Bilecik Belediye Başkan V. Melek Subaşı’dan ikramlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı programında yapılan ikramlarla ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, “Söz konusu ikramlar sponsorluk marifetiyle yapılmış olup, belediye başkanlığımızdan bütçe ayrılmamıştır” dedi.

Subaşı, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımları kınadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"6 Eylül 2022 tarihinde Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Bilecik Valiliği ve Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan program kapsamında Şeyh Edebali Türbesi’nde vatandaşlarımıza pilav, ayran ve üzüm ikramı yapılmıştır. Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, askeri erkan, daire amirleri ve il protokolü katılmıştır. Alanda bulunan araçtaki firma isminden yola çıkarak, yapılan haber ve paylaşımlar tamamen yalan ve haksız nitelikte olmuştur."

"Söz konusu ikramlar sponsorluk marifetiyle yapıldı"

Bazı gazetelerde şahsına yönelik çıkan haberlerin tamamen gerçeklikten uzak ve şahsını karalamaya yönelik bir kampanyadan ibaret olduğunu söyleyen Başkan Subaşı, "Söz konusu ikramlar sponsorluk marifetiyle yapılmış olup, belediye başkanlığımızdan bütçe ayrılmamıştır. Belirtilen sponsorluk sözleşmesi de yazılı açıklamamız ekinde yer almaktadır. Belediye Başkanlığımızdan hiçbir bilgi ve kaynağa dayanmadan, iddialar üzerinden sadece alanda bulunan araçtaki firma isminden yola çıkarak, yapılan haber ve paylaşımlar tamamen yalan ve haksız nitelikte olmuştur. Konuyla ilgili haber ve paylaşımlara ilişkin, gazetecilik ilke ve ahlakına uymayan, herhangi bir araştırma yapılmadan, Belediye Başkanlığımız ve ilgili birimlerine bilgi için danışılmadan yapılan haber ve paylaşımlar asılsız olup, kurumumuza zarar verir nitelikte olmuştur. Konu hakkında haberin çıktığı kaynaklara tekzip yayınlanması ve hukuki süreçlerin başladığını değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın; belediye başkanlığımız ve Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı hakkında yanlış algı oluşturulmak maksadıyla yapılan bu tür haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.