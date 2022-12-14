Bilecik ASKF Başkanı Tosun’un acı günü

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Nusret Tosun’un babası hayatını kaybetti.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun’un babası emekli öğretmen Feyzullah Tosun, tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Tosun için öğle namazını müteakip İmam Hatip Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze Medetli Köy Mezarlığına defnedildi.