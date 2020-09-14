Bilecik ASKF Başkanı Tosun’dan açıklama
BİLECİK AMATÖR SPOR KULÜPLER FEDERASYONU BAŞKANI (ASKF) NUSRET TOSUN, AMATÖR LİGLERİN AKIBETİ HAKKINDA ÖNÜMÜZDE HAFTA BİR AÇIKLAMANIN YAPILACAĞI BELİRTEREK, "RESMİ AÇIKLAMA DIŞINDA YAPILACAK AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ" DEDİ.
Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, amatör liglerin akıbeti hakkında önümüzde hafta bir açıklamanın yapılacağı belirterek, "Resmi açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz" dedi.
Tosun yaptığı yazılı açıklamada, "Dün toplanan TFF Amatör İşler Kurulu 2020-2021 sezonu amatör ligler ile ilgili yaptığı toplantı sonunda alınan kararlar oldu. Bu kararlar ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulu’nun önerileri çerçevesinde TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacaktır. Resmi açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz" dedi.
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0