Bilecik AK Parti İl Başkanlığı, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu zor durumda kalan depremzedelere göndermek üzere yardım malzemeleri toplandı.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı tarafından deprem bölgesine götürülmek üzere, yorgan, battaniye, yağmurluk, kuru erzak, çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil, el feneri, ısıtıcı ve benzeri malzemelerden oluşan ihtiyaçlar toplandı. İl Başkanı Serkan Yıldırım yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Bilecik’te de yardım kampanyaları başlatıldığını belirtti. Yıldırım, "Yaşanan depremlerden dolayı çok üzüntülüyüz. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı olarak, Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgenin acil ihtiyaçlarını toplamaya başladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.