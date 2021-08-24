banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türker oldu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine Emin Türker atandı.

BİLECİK 24.08.2021, 11:58
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türker oldu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine Emin Türker atandı.

Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost’un başka bir ile tayin olması nedeniyle boşalan il müdürlüğü görevine Keçiören Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Kuruluş Müdürü olarak görev yapan Emin Türker getirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık