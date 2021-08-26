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Bilecik AFAD ekibi rüya apartmanındaki çalışmalara destek veriyor
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler rüya apartmanındaki arama çalışmalara destek veriyor.
BİLECİK 26.08.2021, 12:24
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler rüya apartmanındaki arama çalışmalara destek veriyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel sonrası Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, 1 şube müdürü ve 2 arama kurtarma teknisyeni bölgeye sevk edilmişti. Ekip bölgeye ulaşırken, ilçede selden yıkılan rüya apartmanında arama çalışmalarına destek vermeye başladı.
Öte yandan bölgede AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Batı Karadeniz Koordinatörü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı incelemelerde bulundu.