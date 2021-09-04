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Bilecik 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il genelindeki tüm okulların 2021-2022 eğitimöğretim yılına hazır olduğunu belirterek, "Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

BİLECİK 04.09.2021, 14:31
Bilecik 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il genelindeki tüm okulların 2021-2022 eğitimöğretim yılına hazır olduğunu belirterek, "Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

Akyol 2021-2022 eğitim-öğretime hazırlık kapsamında İlçe Müdürleri Toplantısı, Müdürler Kurulu Toplantısı ve Öğretmenler Kurulu Toplantısı katıldıktan sonra, okullarda çalışmaları yerinde inceledi. Hazırlıklar hakkında bilgi alan Akyol, öğretmenlerle ve velilerle bir süre sohbet etti. Bilecik’in eğitim öğretime hazır hale getirildiğini kaydeden Akyol, "Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. İlimizde ki okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için eğitim öğretime hazır halde. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Bilecik ve ülkemiz için hayırlarla ve başarılarla geçmesini temenni ediyorum” dedi.

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