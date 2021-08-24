banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Öğrenciler mumya balıklara hayran kaldı
Öğrenciler mumya balıklara hayran kaldı
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

BİLECİK 24.08.2021, 14:31
Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yalçınkaya’dan boşalan göreve ise Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak getirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık