Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinden 2 ayda bir numune alınacak

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı arasında yapılan bir protokol gereği yemekhane mutfağında 2 ayda bir denetim yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulan veteriner hizmetleri ile gıda denetim ve kontrol işlemleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak karşılanmaya başlandı. Bu kapsamada Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı arasında yapılan bir protokol gereği yemekhane mutfağından 2 ayda bir olmak üzere denetim yapılıp, mevcut menüdeki yemeklerden risk esaslı denetim programı kapsamında numune alınmasına karar verildi. İmzalanan protokole göre Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bağlı ekipler, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ile Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı mutfağında 2 ayda bir olmak üzere denetim yapacak. Ayrıca il müdürlüğü ile söğüt ilçe müdürlüğü veya ilgili komutanlığın risk görmesi, şüphe duyması, talep etmesi veya ihtiyaç hallerinde denetim ve numune alma sıklıkları arttırılacak.