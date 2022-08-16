Bilecik 1969 Spor maçları Gülümbe kampüsünde oynanacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik 1969 Spor Kulübü arasında, Gülümbe kampüsünde bulunan sentetik yüzeyli futbol sahasının kullanımına ilişkin 1 yıllık iş birliği protokolü imzalandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin tarafından imzalanan protokolün uygulama süresi 1 yıl olarak belirlendi. İmza törenine ayrıca Bilecik 1969 Spor KulübüYönetim Kurulu Üyeleri Atahan Ateş ve Cihan Uysal da katıldı.

Bilecik 1969 Spor Kulübünün 2022-2023 sezonunda oynayacağı iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan sentetik yüzeyli futbol sahasının kendilerine tahsisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Muyşin, desteklerinden dolayı Rektör Beydemir’e teşekkür etti. Muyşin “Üniversitemizin spora ve kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı mutluyuz. Önümüzdeki sezonda iç saha maçlarımızı kendi evimizde oynama avantajımızı kullanarak takımımızı hedeflerine ulaştırma gayretindeyiz. Sağladıkları imkanlar için Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Beydemir ise “Üniversitemizin kent yaşamının her alanına nüfuz etmesi gerekiyor. Eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan sportif ve kültürel tüm alanlarda üniversitemiz ile şehrimizi buluşturmaya gayret ediyoruz. Bilecik 1969 Spor Kulübümüzün iç saha maçları için ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.