Bilecik’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Taner Bedir, Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne destek verdi.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü binasında Başkan Ali Muyşin’den takım hakkında bilgi alan Taner Bedir, kendisi gibi kentte iş yapan iş insanlarından takımlarına sahip çıkmaları istedi. Kulübe 10 lira bağışlayan Bedir, salı günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yalovaspor maçı öncesi takıma başarılar diledi.