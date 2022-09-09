Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne bir destek daha geldi

Bilecik’te seramik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne maddi-manevi destek verdi.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü’nün binasında Başkan Ali Muyşin’den takım hakkında bilgi alan fabrika yöneticileri, takıma tam destek verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Nevrettin Şenyayla ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Cengiz Erdinç, BAL sürecinde takıma tam destek vereceklerini söyleyerek, salı günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası’nda Yalovaspor ile karşılaşacak Bilecik 1969 Spor Kulübü’ne Nurullah ve Ali Ercan adına başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Ali Muyşin, kulübe gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı başta Nurullah ve Ali Ercan olmak üzere herkese teşekkür etti.