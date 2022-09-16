Bilecik 1969 Spor Kulübü para bulamazsa futbolcular sokakta kalacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, tesisleri ve kalacak yerleri olmadığı için takımın bir pansiyonda kaldığını bunun maliyetini karşılayamadıkları için Pazartesi günü takımın sokakta kalacağı söyleyerek, "Testi kırıldıktan çatladıktan sonra bir anlamı yok. Sezon başlamadan bu sıkıntılı, çözülmesi gereken şeyleri halledemezsek sezon başladığında daha büyük sıkıntılar olabilir" dedi.

Muyşin kulüp binasında yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası 1’inci eleme turunda Yalovapor karşısında penaltı atışlarında kaybederek elendiklerini söyledi. Sezon öncesi kentte güzel bir ambiyans olduğunu anlatan Muyşin, "Şehrin tüm dinamitleri Bilecikspor için pozitif yönde ilerleme noktasında görüş bildirdiler. Tabi geldiğimiz noktada o noktaya vardık mı orası biraz şüpheli. Sezonun başlamasına 2 hafta var daha ama sorunları konuşmamız gerek. Takımımız iyi bir takım kurgusu oluştu oyuncusu, teknik ekibiyle birlikte. Son derece başarılı, mücadeleci, hırslı bir takımımız var. Ziraat Türkiye Kupası 1’inci eleme turunda penaltılara kaldıktan sonra o noktadan sonra şans giriyor devreye. Şans bizden yana olmadığı için bu turu atlayamadık. Bizim kulüp olarak konaklama, yemek, ulaşım, oyuncu ücretleri bunlar konusunda epeyce hedeflediğimiz noktanın gerisindeyiz. Tabi ki şehir elinden geleni yapmaya çalışıyor. Taraftarımız, camiamız, forma satışı, 111 üye gibi kampanyalarla" dedi.

"BAL bütçesi 3 milyon tutuyor"

2022-2023 futbol sezonu öncesi BAL’da mücadele için 2 milyon 750 ile 3 milyon arasında bir bütçe olması gerektiğini anlatan Muyşin, Bunun içerisinde konaklama ücretleri 10 aylık süreç için söylüyorum. 10 aylık süreç içerisinde sezon bitecek çünkü. Başlangıçtan bugüne açıkçası. Yaklaşık 400 bin lira gibi bir konaklama maliyeti gözüküyor. Haftalık 10 bin lira gibi market alışverişi, biliyorsunuz ki yemeği biz burada çıkartıyoruz, dışarıda yemiyoruz. Bu da 10 ayda yaklaşık 400 bin liraya maliyet çıkarıyor. Ulaşım, deplasmanlarımız uzak. BAL olmasına rağmen üçüncü lig gibi bir fikstür yayınlandı. Tekirdağ’a gidiceğiz, İstanbul’a gideceğiz. Uzak mesafeli deplasmanlarımız var. Bunlarla ilgili de bir teklifler aldık, sorduk yani ne kadara gidersiniz, bir gece kalınacak dönülecek çünkü. Yaklaşık 300 bin lira gibi bir ulaşım maliyeti gözüküyor. Tabi ki orda konaklanacak, uzak mesafe 8 tane maçımız var. 5 İstanbul, 3 Tekirdağ gösteriyor. Hani Sakarya’ya günübirlik gidip gelinebilir ama orada da yaklaşık 100 bin liralık minimum konaklama maliyeti gözüküyor. Transfer evrakları biliyorsunuz ki yeni aktarmalar yapılan transferler bunlarla ilgili yaklaşık 75 bin lira gibi Federasyona yatırılması gereken ödeme var. Yıl boyunca da oyuncuların maçları kazanmaları takdirinde maç başlarına aldıklarında 550 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Yaklaşık 2 milyon 800 bin gibi bir bütçeye oturuyor" dedi.

"Nakdi ödemeyle ilgili sıkıntılar yaşadığımız için konaklama ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz"

Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, bazı sanayi kuruluşların takıma destek verdiğini anlatarak, "Sanayi kuruluşlarından bireysel olarak esnafımızdan, forma satışından ve 111 üyelik kampanyamızdan yaklaşık 550 bin lira gibi bir kaynak oluşturabildik. Valimizin de bize malzeme konusunda bir desteği var yaklaşık 100 bin lira civarında. Yani 650 bin lira gibi bir kaynak bulduk. Bütçemizin üçte biri konaklama, yemek, ulaşım, üçte biri oyuncu peşinatları, üçte biri de sezon içerisinde oyuncularımızın maç başlarına kazanacağı paralar. İşte yemek lisans gibi maliyetlerimiz var. Bu noktada açıkçası konaklama işini çözemedik. Şuan da bir yerde takımımız kalıyor ancak nakdi ödemeyle ilgili sıkıntılar yaşadığımız için konaklama ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Açıkçası pazartesi gününe kadar bir sürecimiz var. Pazartesinden sonra takımımızın konaklama ile ilgili acil çözüme ihtiyacı var. Yemek, ulaşım sezon boyunca devam edecek. Ancak bunların da bugünden artık nasıl bir plan izlenecekse açığa kavuşması gerekiyor" dedi.

"Bilecik bürokrasinin bir masa etrafında toplanıp bu konulara çözüm bulacağını söyledi ama imkan olmadı"

Muyşin son olarak Bilecik bürokrasinin bir masa etrafında toplanıp bu konulara çözüm bulacağını söyledi ama imkan olmadığını söyleyerek, "2 hafta süre kaldı sezonun başlamasına. Bu birliklerin bir araya gelip bir masa etrafında toplanıp bir yol haritası çıkarılması noktasında sayın valimizden, milletvekilimizden, belediye başkanımızdan, Bilecikspor’a gönül veren herkesten sanayicilerimizden bir destek istiyoruz. Çünkü testi kırıldıktan çatladıktan sonra bir anlamı yok. Sezon başlamadan bu sıkıntılı, çözülmesi gereken şeyleri halledemezsek sezon başladığında daha büyük sıkıntılar olabilir. Bu bizim yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın olmazsa olmazı da değil yani. Bilecikspor kulübü Bilecik’in spor kulübü. Tüm şehre hitap ediyor. İmkân bulunamıyorsa da Bilecikspor Kulübü yönetim kurulu ona göre de bir karar almak zorunda kalabilir. Önümüzdeki hafta içerisinde umarım bir araya gelip toplanılır, bir yol haritası çıkar. İyi bir oluşum oldu taraftarla camiayla yönetimle teknik ekiple, oyuncusuyla son yıllarda bir araya gelmeyen birçok şeyin bir araya geldi ve pozitif bir atmosfer oluştuğu şu durumda çokta halledilemeyecek, çözülemeyecek şeyler değil bunlar. Sadece bir fikir birliği, akıl birliği yapılırsa bu işlerin üstesinden geliriz diye düşünüyorum" dedi.