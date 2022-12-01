Bilecik 1. Amatör Lig’de 4’üncü hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 4’üncü hafta geride kalırken, A grubunda Söğütspor, B grubunda ise Vitraspor ve Dodurgaspor 4’te 4 yaptılar.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 4’üncü hafta geride kalırken A ve B grubunda 15 takımın mücadele ettiği ligde 36 gol atılırken, 1 maçta 3-0 hükmen sonuçlandı. A grubunda Osmaneli Gençlerbiliğispor, Vezrihanspor’u 3-0, 1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor’u 2-0, Kürespor deplasmanda Bilecik Gençlerbiliği Spor’u 3-1 yenerken, lider Söğütspor 1299 Bilecik Spor Kulübünü 9-0 yendi. Bu sonuçlar sonrası ligde 4’te 4 yapan Söğütspor liderliği sürdürürken, 9’ar puanlı Osmaneli Gençlerbiliğispor ve 1308 Osmaneli Belediyespor 2 ve 3’üncü sırayı paylaştı.

B grubunda ise İçköyspor kendi sahasında Kurtköyspor’u 8-3, Dodurgaspor deplasmanda Güneşspor’u 2-0, Pazaryerispor kendi sahasında Vitraspor’a 5-0 yenildi Ligden çekilen Demirköy 2018 Spor, Karaköyspor maçı hükmen 3-0 sonuçlandı. Bu skorlar sonrası ligde 4’te 4 yapan Vitraspor ve Dodurgaspor liderliği paylaştılar. İçköyspor ve Pazaryerispor 6’şar puanla bu iki takımı takip ettiler.

Öte yandan 5’inci haftada a grubunda bir derbi yaşanacak. Osmaneli’nin iki takımı Osmaneli Gençlerbiliğispor ve 1308 Osmaneli Belediyespor pazar günü saat 14:30’da ilçe stadında karşı karşıya gelecek.