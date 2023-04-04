Bilecik 1. Amatör Lig’de 13’üncü hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 13’üncü hafta geride kalırken, 13’te 13 yapan A grubunda Söğütspor, B grubunda Vitraspor liderlikleri sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 13’üncü hafta geride kalırken, bir müsabakada hakem maçın 53’üncü dakikasında soyunma odasına gidereki maçı iptal etti. A grubunda lideri Söğütspor, Osmaneli Gençlerbirliği Spor’u deplasmanda 3-0 yenerken, 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor’u 10-1, Kürespor ligden çekilen Vezirhan Spor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Gölpazarı Belediyespor- 1299 Bilecik Kulübü müsabakasında maçın orta hakemi Cankat Kahraman bir pozisyon sonrası yaşanan olaylardan sonra maçı 53’üncü dakikasında yarıda kaldı. Bu sonuçlar sonrası ligde 13’te 13 Söğütspor 39 puanla liderliği sürdürürken, 1308 Osmaneli Belediyespor 33 puanla ikinci sırada, Kürespor ise 25 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

B grubunda ise lider Vitraspor, ligden çekilen Kurtköyspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılırken, Dodurgaspor kendi evinde Pazaryerispor’u 4-0 yendi. Karaköyspor deplasmanda Güneşspor’u 3-0 yenerken, İçköysapor ise ligden çekilen Demirköyspor karşısında 3-0 galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrası ligde 13’te 3 yapan Vitraspor 39 puanla liderliği sürdürürken, Dodurgaspor 34 puanla ikinci sırada, İçköyspor 22 puanla 3’üncü sırada yer aldı.