Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor’un ligde bileği henüz bükülmedi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 10’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor ligde 10’da 0 yaparak liderliklerini sürdürdüler. A grubu lideri Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanından 9-0’lık galibiyetle ayrılırken, en yakın takipçisi 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde Kürespor’u 4-1 yendi. Ligdeki diğer karşılaşmalarda ise; Vezirhanspor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübü’ne 3-2 yenilirken, Osmaneli Gençlerbirliğispor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor’u 2-1’lik skorla geçti. B grubunda lideri Vitraspor, Pazaryerispor’u 5,0 yenerken, en yakın takipçisi Dodurgaspor ise, kendi evinde Güneşspor’u 5-0’la geçti. İçköyspor, Kurtköyspor deplasmanında 5-0’lık galibiyetle dönerken, ligden çekilen Demirköyspor ile karşılaşan Karaköyspor ise 3-0 hükmen galip sayıldı.