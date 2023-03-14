Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kaldı
Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor’un ligde bileği henüz bükülmedi.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor’un ligde bileği henüz bükülmedi.
Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 10’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor ligde 10’da 0 yaparak liderliklerini sürdürdüler. A grubu lideri Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanından 9-0’lık galibiyetle ayrılırken, en yakın takipçisi 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde Kürespor’u 4-1 yendi. Ligdeki diğer karşılaşmalarda ise; Vezirhanspor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübü’ne 3-2 yenilirken, Osmaneli Gençlerbirliğispor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor’u 2-1’lik skorla geçti. B grubunda lideri Vitraspor, Pazaryerispor’u 5,0 yenerken, en yakın takipçisi Dodurgaspor ise, kendi evinde Güneşspor’u 5-0’la geçti. İçköyspor, Kurtköyspor deplasmanında 5-0’lık galibiyetle dönerken, ligden çekilen Demirköyspor ile karşılaşan Karaköyspor ise 3-0 hükmen galip sayıldı.