Bilal Erdoğan Bilecik oba çadırını ziyaret etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bilecik oba çadırı ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’dan bilgi aldı.

Bursa’da düzenlenen 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nde Bilecik yerini alırken, kurulan çadır gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlendiği, Murad Hüdavendigar’ın savaşa hazırlandığı alandaki oba çadırında Bilecik’in tarihi, yöresel, kültürel ve sanatsal değerleri ile gastronomi değerleri sergilendi.

700 yıllık ’Osmanlı Şerbeti’ ikramı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Salim Yaşar tarafından çömlekçilik sanatı sergilenirken, Alp Kostüm Sanatçısı Orhan Kocaoğlu’nun kıyafet tasarımları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 700 yıllık Osmanlı Şerbeti ikramı yapılarak, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi’nce üretilen dokuma yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Osmaneli ayva lokumu, Pazaryeri helvası ikramları ile dolu dolu bir program gerçekleştirildi.

"Osmaneli ayva lokumu ikramları ile dolu dolu bir program gerçekleştirildi"

Şenlik sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, "Bilecik’ten 700 yıllık Osmanlı Şerbeti ikramı, Hat ve Mermer Sanatçısı İsmail Kısık’ın eserleri,1075’den bu yana kesintisiz Türk kenti Osmaneli’nden Bakanlık Lefke Dokuma Sanatçısı Gülay Çam Durak ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinin üretmiş olduğu yöresel ürünlerin satışlarının yapıldığı, Osmaneli ayva lokumu ikramları ile dolu dolu bir program gerçekleştirildi. Yoğun ziyaretçi alan Bilecik oba çadırımıza yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Beyler Bilecik oba çadırını ziyaret ederek, bizlerini onurlandırdı. Bilal Erdoğan beyleri Eylül ayında gerçekleştirilecek Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenliklerine davet ettik" dedi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, şenliklere katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a Vali Dr. Kemal Kızılkaya adına hediye takdiminde bulundu. İl Müdürü Bircan Erdoğan’a Söğüt Şenliklerine katılım sözü ve destek talep etti.